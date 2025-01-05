Меркурис: конгресс и американцев не предупредили об асимметричной войне с РФ

Американский народ и конгресс США ничего не знали о возможной ассиметричной войне против России, так как их никто не предупредил об этом. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran .

«То, что ассиметричная война против России обсуждалась, наводит на мысли, что администрация США знала о курской операции. <…> Но эта информация не была доведена до сведения американского народа и <…> конгресса», — рассказал он.

Аналитик пояснил, что под ассиметричной войной понимаются боевые действия за пределами фронта. Они включают в себя вторжение ВСУ в Курскую область, удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, а также проведение терактов.

Меркурис добавил, что Киев предлагал это еще в апреле.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках Киеву вооружения до 2022 года лишь подтвердили необходимость демилитаризовать Украину.