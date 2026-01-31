«Витя, наливай!» Член комиссии сорвал заседание горсовета Полтавы

Во время онлайн-заседания комиссии городского совета Полтавы один из участников подключился к голосованию с фразой «Витя, наливай!». Запись трансляции опубликовал телеграм-канал «Политика страны» .

Заседание проходило по видеосвязи. В момент голосования пользователь под именем udavichenko включил микрофон, и на фоне отчетливо прозвучало: «Витя, наливай!». Почти сразу после этого другой голос сказал: «За».

Как отметили авторы публикации, таким образом поучаствовал в принятии решения член Полтавского горсовета, депутат Александр Удовиченко. Он представлял комиссию по вопросам экономической политики, коммунальной собственности, бюджета и финансов.

Ранее в Полтаве сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину прямо из туалета автозаправочной станции.