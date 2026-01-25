Украинец пошел в туалет, а вышел уже солдатом ВСУ

В Полтаве сотрудники ТЦК (аналог военкомата) провели жесткое задержание мужчины на территории автозаправочной станции. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на видеозаписи из местных пабликов.

По словам очевидцев, мужчина заметил патруль и попытался спрятаться в уборной на АЗС. Военкомов это не остановило: они выломали дверь и силой вытащили его наружу. За мужчину попытались заступиться сотрудницы заправки — кассир и уборщица.

На кадрах видно, как военные грубо отталкивают женщин и хватают их за руки, чтобы те не мешали задержанию. В итоге призывника погрузили в машину и увезли.

Методы работы сотрудников ТЦК регулярно становятся темой для обсуждения в СМИ и социальных сетях.

В середине января в сети появилось видео, на котором люди в камуфляже силой затаскивают мужчину в микроавтобус прямо на глазах у прохожих на рынке «Привоз» в Одессе. Несмотря на попытки гражданских лиц вмешаться, задержанного увезли в неизвестном направлении.

В декабре сотрудники ТЦК устроили массовый рейд по фитнес-центрам Ужгорода. Военные заблокировали выходы и выдали повестки всем присутствующим мужчинам, включая тренеров и посетителей.

Резонанс вызвал случай в общественном транспорте, когда военкомы пытались высадить мужчину из маршрутного такси. Пассажиры-женщины устроили скандал, выталкивая сотрудников ТЦК из салона и не давая им забрать мужчину.

В Измаиле 24 января сотрудники автосервиса также силой отбили коллегу от ТЦК.