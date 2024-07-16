Видео с расстрелом бойца ВС РФ азовцами назвали демонстрацией «международной крыши»

Боевики «Азова»* сняли на видео расстрел российского военнослужащего, поскольку чувствуют себя совершенно безнаказанными. На это указал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Добивать раненых и безоружных — это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти „подвиги“ окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и „международной крыши“, обещанной западниками нацистам», — подчеркнул он.

На Украине, добавил Мирошник, пользуясь прикрытием западных спонсоров, демонстративно игнорируют нормы международного гуманитарного права.

Он заверил, что российская сторона будет добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, которые совершили украинские нацисты. Исполнителей и тех, кто одобряет подобные «подвиги», привлекут к ответственности.

«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!» — заключил посол.

Расследование расстрела азовцами безоружного российского солдата уже начал Следственный комитет. Криминалистам удалось установить причастных к преступлению лиц.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.