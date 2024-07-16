СК установит личности расстрелявших пленного солдата азовцев
СК начал расследование расстрела азовцами безоружного российского солдата
Опубликованное в социальных сетях видео с расстрелом безоружного российского военного боевиками «Азова»* проверит Следственный комитет. Как сообщила пресс-служба ведомства, криминалисты установили личности причастных к военному преступлению.
Также следователи начали расследование ранение мирного жителя в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. По данным местных властей, мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в пресс-службе.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя расправу украинских боевиков над безоружным российским военным, назвал их фашистами. Он добавил, что все военные преступления подконтрольных Киеву военных станут основой для будущего судебного разбирательства, в ходе которого рассмотрят все дела о зверствах ВСУ.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.