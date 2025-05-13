ВИЧ-инфицированные украинцы столкнулись с «лекарственным апокалипсисом»

На Украине из-за неопределенности с американским финансированием могут закончиться препараты от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила газета Politico .

По его данным, сокращение поддержки Агентства США по международному развитию (USAID) сильно повлияло на проекты по борьбе в ВИЧ в Европе. Если финансирование не возобновится, то запасов лекарств на Украине хватит только до ноября, поэтому многие украинские врачи и пациенты уже бьют тревогу.

«Такого апокалипсиса у нас еще не было», — заявила глава Черниговской сети помощи людям с ВИЧ Анжела Моисеенко.

Ранее Белый дом распорядился перезапустить некоторые программы USAID. Всего Американская администрация возобновит шесть проектов, касающихся продовольственной помощи в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.