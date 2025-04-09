В США решили возобновить ряд программ помощи USAID

Администрация президента США Дональда Трампа решила восстановить финансирование шести недавно отмененных программ продовольственной помощи USAID. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Издание отметило, что исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин в электронном письме сотрудникам уже попросил отменить увольнения. Ранее он был известен как сотрудник Департамента эффективности государственного управления предпринимателя Илона Маска.

«Он попросил восстановить программы Всемирной продовольственной программы в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре», — уточнило агентство.

Кроме того, администрация Трампа возобновила четыре программы Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.

Как сообщил источник Reuters, решение о возобновлении шести программ приняли после того, как Всемирная продовольственная программа ООН назвала сокращение помощи «смертным приговором» для миллионов людей.

В марте суд в Мэриленде вынес решение о временном запрете для DOGE продолжать расформирование USAID.