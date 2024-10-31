«Вероломный хорек». На Фицо набросились из-за появления в эфире «России 1»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — «вероломный хорек», заявил бывший глава словацкого правительства Игорь Матович. Он назвал его так из-за выступления в эфире телеканала «Россия 1», сообщила газета Politico .

«Какой ужасный вероломный хорек», — заявил Матович.

Поводом для выпада стало выступление Роберта Фицо в программе «60 минут». Премьер Словакии раскритиковал политику ЕС за вмешательство в украинский конфликт. Глава правительства также заявил, что готов посетить Москву в День Победы в 2025 году.

Из-за этого же возмутились депутат оппозиционной партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа и лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка. Они назвали выступление Фицо позором и добавили, что на подобное не решался даже премьер Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Фицо раскритиковал идею приглашения Украины в НАТО. Он заявил, что это стало бы поводом для начала третьей мировой войны.