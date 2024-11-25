Дубинский: Зеленский для Запада превратился из президента в главного палача ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский давно воспринимается на Западе не президентом, а главным палачом ТЦК, который обеспечивает продолжение конфликта и поставку на фронт новых солдат. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, — давно превратился из президента — в Верховного ТЦК-шника», — отметил политик.

Дубинский пояснил, что функционал Зеленского сводится к терем задачам, если не брать во внимание разграбление страны «западными кукловодами».

Во-первых, он должен узаконить дальнейшую эскалацию конфликта, в том числе и за счет проведения фейковых социальных опросов для иностранных журналистов. В частности, ВСУ якобы сражаются за возвращение Украины к границам 1991 года.

Во-вторых, Зеленский должен запрашивать у Запада вооружение и деньги, причем какие именно и в каком объеме давно уже согласовано, поэтому и отказов нет.

В-третьих, глава государства должен обеспечить «отгрузку на фронт нового мяса под патриотические песни про Родину».

Зеленскому не нужны конституция и соблюдение прав человека, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи. Он фактически стоит во главе всеобщей мобилизационной пирамиды.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Зеленскому «меньше нюхать», оценив его «план стойкости» для Украины.