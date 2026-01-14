Верховная рада утвердила Шмыгаля в должности министра энергетики

Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности первого вице-премьера — министра энергетики Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

За назначение проголосовали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226. Депутаты от фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» либо голосовали против, либо воздерживались.

Министерство обороны вместо Шмыгаля возглавил бывший вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его должность, в свою очередь, пока остается вакантной.

По мнению политолога Евгения Михайлова, эти кадровые перестановки необходимы, чтобы взять под контроль колоссальные военные расходы, однако положительного результата они не дадут.