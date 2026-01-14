«От перемены мест слагаемых сумма не меняется»: зачем Украине новый министр обороны

Верховная рада назначила вице-премьера — министра цифровой информации Михаила Федорова министром обороны вместо Дениса Шмыгаля. С чем связаны очередные кадровые перестановки и чего ждать российским военным на фронте от противника, рассказал 360.ru политолог Евгений Михайлов.

Шмыгаль занимал должность министра обороны с июля. По мнению Михайлова, его должность — самая коррупционная на Украине, поэтому, по всей видимости, либо сами украинские власти, либо их западные партнеры таким образом пытаются взять колоссальные военные траты под контроль.

«Но знаете, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. В лучшую сторону не будет ничего для Украины», — подчеркнул он.

Сам Шмыгаль, как предполагается, станет первым вице-премьером — министром энергетики. Однако Верховная рада накануне не смогла утвердить его на новую должность, не набрав нужного числа голосов.