Венский суд разрешил арест российских активов в пользу Украины

«Нафтогазу» разрешили взыскать российскую недвижимость в Австрии на 120 млн евро

Венский суд разрешил взыскать российские активы в Австрии в пользу «Нафтогаза Украины». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление компании.

«Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии», — заявили в пресс-службе «Нафтогаза».

По данным компании, общая стоимость активов превышает 120 миллионов евро. В «Нафтогазе» уточнили, что арестованная недвижимость будет продана через аукцион.

Общая сумма требования «Нафтогаза» составляет более пяти миллиардов долларов. Это решение окончательно подтвердил Верховный суд Нидерландов в декабре 2024 года, отклонив российскую кассацию.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» заключила первое соглашение о закупке газа с «дочкой» азербайджанской компании Socar. Первую поставку проведут через Трансбалканский коридор через Болгарию и Румынию.