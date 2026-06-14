Венгрия изменила позицию по Украине и Евросоюзу

Украина и Венгрия заключили масштабное соглашение о правах закарпатских венгров. После этого Будапешт одобрил старт переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, сообщил в своих социальных сетях венгерский премьер Петер Мадьяр.

Документ уже вступил в силу. По версии главы венгерского правительства, Киев обязался полностью восстановить образовательные, языковые, культурные и политические права национального меньшинства. Данные меры коснутся примерно 150 тысяч этнических венгров, которые проживают на территории Закарпатья.

Полный текст межгосударственного соглашения стороны пока не обнародовали. Ранее Будапешт жестко связывал вопрос европейской интеграции Украины с положением общины в закарпатском регионе. Дискуссии по этой теме велись и при прошлом премьере Венгрии Викторе Орбане.

Первый переговорный блок между руководством европейского сообщества и киевскими властями стартует уже в понедельник, 15 июня. При этом Мадьяр напомнил, что вступить в Евросоюз быстро Украина не сможет.