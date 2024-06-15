Украине напомнили о нарушении прав закарпатских венгров

Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом в социальных сетях заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной», — подчеркнул министр.

По его словам, этот документ позволит начать процесс возвращения нацменьшинствам на Украине прав, которые у них отняли в последние годы. Речь, в том числе, идет о сохранении национальной идентичности, права обучаться и общаться на родном языке.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна возражает против миссии НАТО на Украине, но, поскольку ее поддерживает большинство стран альянса, не может ее предотвратить.