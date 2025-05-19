Ведущая украинских новостей случайно назвала Путина президентом Украины

Ведущая украинского телемарафона в прямом эфире оговорилась и назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Меня зовут Ольга Бутко, начинаем. Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала ведущая.

Она быстро поправила себя и сказала, что речь идет о Зеленском.

Ранее похожую ошибку совершил бывший американский лидер Джо Байден. На саммите НАТО в 2024 году он перепутал Зеленского с Владимиром Путиным. Как отметила газета Politico, после этого «среди европейцев в зале раздался громкий вздох».

Несмотря на оплошность спикера, гости продолжили улыбаться и аплодировать. Только после речи Байдена один из присутствующих в зале возмутился из-за ошибки политика.