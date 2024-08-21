Вебкамщица набросилась на уличного музыканта в Одессе из-за песен Цоя

В Одессе девушка раскритиковала уличного музыканта из-за песен Цоя

Фото: Freepik

Девушка в Одессе раскритиковала музыканта за исполнение песен Виктора Цоя. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Происшествие случилось на улице Дерибасовской. Недовольная горожанка услышала пение мужчины и обратилась к нему с претензией.

«Я вам не разрешаю петь русские песни», — сказала она.

На возмущения музыкант ответил, что исполняет песни украинских артистов, а Цой был гражданином СССР.

Как выяснили журналисты, возмущенную девушку зовут Юлия Караваджак. Это уже не первый раз, когда она устраивает скандал из-за русского языка. Ранее с ней случился конфликт из-за бизнес-тренинга в Одессе, спикер которого говорил на русском. Сама Юлия зарабатывает не только на блоге, но и на вебкаме — показывает откровенные фото и видео за деньги.

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