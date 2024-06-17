На Украине жестко отреагируют на скандал в Одессе с русским языком

Языковой омбудсмен Украины Креминь пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе

Фото: Freepik

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что организаторов бизнес-мероприятия в Одессе, где один из участников говорил на русском языке, ждет «жесткая реакция». Об этом он написал в Facebook*.

«Одесский языковой скандал — это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы», — сказал он.

Креминь отметил, что организаторы нарушили «несколько статей языкового закона и уголовного кодекса», когда пригласили на мероприятие иноязычных спикеров. Теперь инициаторов ждет жесткая реакция от блюстителей порядка и обязательное наказание.

Ранее скандал случился в Одессе на бизнес-тренинге «Лидер мнений». В ходе мероприятия участники возмутились, что спикер говорил на русском.

В начале июня Рада во втором чтении приняла закон о статусе английского языка на Украине. Его будут считать языком международного общения.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте