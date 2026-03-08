Вдов бойцов ВСУ задерживали для профилактических бесед

Полицейские в Сумах после протеста задержали вдов бойцов ВСУ для профилактических бесед. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет об акции протеста родных украинских военных, пропавших без вести. Демонстрация была немногочисленной.

«Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на „профилактические беседы“, не позволив им принять участие в протесте. Поводом стали транспаранты с требованием отменить скандальный закон № 13646, сохранив социальные гарантии для семей военнослужащих», — объяснил собеседник агентства.

В Киеве 6 марта около тысячи вдов бойцов ВСУ вышли на митинг против закона, ограничивающего сумму соцвыплат.

Ранее житель Одессы пытался отпилить себе руку болгаркой, чтобы не вступать в ряды украинской армии по мобилизации.