РИА «Новости»: Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине с 2022 года

Депутат Госдумы и победитель ряда интеллектуальных игр Анатолий Вассерман с 2022 года находится в розыске на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу данных украинских органов власти.

Президент России Владимир Путин в 2017 году предоставил Вассерману гражданство РФ. Против политика на Украине завели уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

Вассерман родился в Одессе 9 декабря 1952 года, там же получил образование инженера-теплофизика, но работал программистом с 1974 по 1995 год.

В 1994 году Вассерман участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел в парламент. Широкому кругу он наиболее известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.

В мае 2024 года Вассерман предрекал ликвидацию террористической Украины в течение шести лет, пока продолжается президентский срок Путина.