В Польше начали понимать, что Украина, которую два с лишним года считали другом и близким союзником, на самом деле была врагом, насаждавшим антироссийскую повестку, написал в статье для издания Myśl Polska польский профессор Витольд Модзелевский. По его словам, украинские политики поставили польских «по стойке смирно».

«Украинские политики ставят Варшаву по стойке смирно: если это „ваша война“, то вы должны быть великодушны: ведь мы воевали за вас. Именно они придумали абсурдную и противоречивую доктрину о том, что „Россия представляет собой безжалостную угрозу для Польши“», — отметил профессор.

Он возмутился из-за того, что Польша называет себя «слугой украинской нации». Модзелевский подчеркнул, что Украина в сложившейся ситуации должна рассчитывать на помощь, но никак не перекладывать ответственность за неудачи на своих союзников.

Ранее польские власти решили закрыть Генконсульство России в Познани. Трех дипломатов обязали покинуть страну до конца ноября.