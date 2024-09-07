Вандалы в Одессе разбили образ Ленина. Полиция поймала их

Украинская полиция составила административные протоколы на горожан, которые уничтожили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе. Об этом заявила представитель главного управления нацполиции в регионе Любовь Гордиевская, сообщил канал «Общественное».
Вандалы рассказали, что много раз обращались к властям с просьбой убрать изображение Ленина и советскую звезду, но не получили ответа. После этого «общественники» разбили мемориалы. В отношении них составили протоколы за мелкое хулиганство.
Ранее украинский турист вырезал на стене Колизея в Риме свое имя. Хулигана задержала итальянская полиция, ему выписали штраф.
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