«Идиот». Украинца задержали в Риме за автограф на Колизее

Roma Today: турист из Украины нацарапал свое имя на Колизее и попал в полицию

Фото: Unsplash

Итальянская полиция задержала в Риме туриста с Украины. Молодой человек вырезал на кирпичной стене Колизея свое имя, сообщил портал Roma Today.

«Юноша счел отличной идеей выгравировать на памятнике свое имя — Дима. Его поступок привлек внимание местной жительницы, которая сообщила в полицию», — отметили в статье.

Молодого человека оперативно нашли и задержали. В полицейском отделении ему вписали штраф за вандализм. После этого мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что в городе нет места «хулиганам и идиотам».

Это не первый случай, когда туристы оставляют надписи на памятнике архитектуры I века. Ранее иностранец нацарапал на стене Колизея надпись «Иван + Хейли 23/6/23». Полицейские объявили в розыск молодого человека, ему грозит наказание в виде тюремного заключения.

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