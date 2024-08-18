«Идиот». Украинца задержали в Риме за автограф на Колизее

Roma Today: турист из Украины нацарапал свое имя на Колизее и попал в полицию

Итальянская полиция задержала в Риме туриста с Украины. Молодой человек вырезал на кирпичной стене Колизея свое имя, сообщил портал Roma Today .

«Юноша счел отличной идеей выгравировать на памятнике свое имя — Дима. Его поступок привлек внимание местной жительницы, которая сообщила в полицию», — отметили в статье.

Молодого человека оперативно нашли и задержали. В полицейском отделении ему вписали штраф за вандализм. После этого мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что в городе нет места «хулиганам и идиотам».

Это не первый случай, когда туристы оставляют надписи на памятнике архитектуры I века. Ранее иностранец нацарапал на стене Колизея надпись «Иван + Хейли 23/6/23». Полицейские объявили в розыск молодого человека, ему грозит наказание в виде тюремного заключения.