Завершение президентства Владимира Зеленского напоминает последние дни Адольфа Гитлера, заявил политолог Юрий Светов. Он принимает безумные решение, заявляя при этом о скорой победе, отметил аналитик в эфире радио Sputnik.

«Тогда у Гитлера все было: надежда на чудо-оружия, на то, что союзники между собой переругаются, что его генералы вдруг совершат прорывы, призыв в армию людей от 16 до 60 лет. Мы видим у Зеленского подражание этому», — отметил Светов.

Украинскую элиту обвинили в излишнем шике, тогда как четверть населения страны прозябает за чертой бедности. Ирландский журналист отметил, что в Евросоюз сбежали жители нетронутых конфликтом регионов.