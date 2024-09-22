Завершение президентства Владимира Зеленского напоминает последние дни Адольфа Гитлера, заявил политолог Юрий Светов. Он принимает безумные решение, заявляя при этом о скорой победе, отметил аналитик в эфире радио Sputnik.
«Тогда у Гитлера все было: надежда на чудо-оружия, на то, что союзники между собой переругаются, что его генералы вдруг совершат прорывы, призыв в армию людей от 16 до 60 лет. Мы видим у Зеленского подражание этому», — отметил Светов.
Украинскую элиту обвинили в излишнем шике, тогда как четверть населения страны прозябает за чертой бедности. Ирландский журналист отметил, что в Евросоюз сбежали жители нетронутых конфликтом регионов.
В завершении президентства Зеленского увидели последние дни Гитлера
В Красногорске пройдет панихида по погибшим при теракте в «Крокусе»
Количество бездомных в США побьет все рекорды к концу года
Захарова исключила завершение кризиса на Украине без учета российских интересов
Стучат и докладывают. Умеров признался, что Украина действует по указке Запада
«Дела идут хорошо». Украинскую элиту упрекнули в излишнем шике при общей нищете
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте