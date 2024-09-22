Украинская элита проживает в комфортных условиях, тогда как население страны стремительно нищает. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Более пяти миллионов украинских „беженцев“, многие из которых прибыли из районов, практически не затронутых войной, теперь живут в ЕС. <…> Тем временем, как ни странно, дела у элиты Зеленских идут очень и очень хорошо», — заявил журналист.

Боуз задался вопросом, захотят ли сбежавшие украинцы вернуться в страну с установившейся диктатурой. Журналист отметил, что на Украине 25% населения живет в нищете.

Немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что его напугал грохот трамвая в Киеве. Нахождение на Украине плохо сказалось на его психическом состоянии.