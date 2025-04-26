На Запорожском направлении, на боевой позиции, умер подполковник ВСУ Владимир Лысковец. О его смерти сообщили украинские Telegram-каналы.

Украинский офицер скончался в собственный день рождения — 22 апреля.

Выходец из Волынской области, Лысковец с 2014 года принимал участие в АТО, начатой киевским режимом против мирного населения Донбасса.

На момент смерти был заместителем командира самоходного артиллерийского дивизиона в Запорожской области. Умер, по предварительным данным, из-за проблем со здоровьем. В день смерти Лысковцу исполнилось 57 лет.

ВС России 13 апреля ударили по скоплению военных ВСУ в Сумах, уничтожив десятки украинских военных. Одним из ликвидированных оказался полковник Юрий Юла, который тоже участвовал в АТО.