В Запорожье сотрудника ТЦК задержали по подозрению в убийстве

Сотрудника ТЦК арестовали в Запорожье. Его подозревают в убийстве, сообщила пресс-служба украинского военкомата в Facebook*.

«СМИ распространили сведения о том, что в Запорожье военнослужащий одного из районных ТЦК задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины („Умышленное убийство“, — прим. ред.) Военнослужащий задержан, он находится в ГУ „Запорожский следственный изолятор“», — говорится в публикации.

В украинском военкомате сообщают, что оказывают содействие в расследовании преступления. Нацполиция уже завела уголовное дело по факту случившегося.

Напомним, на Северном шоссе в Запорожье 7 декабря нашли тело мужчины с телесными повреждениями. По горячим следам местным полицейским удалось установить, что преступление совершил один из сотрудников территориального центра комплектования.

Отношения между украинцами и военкомами продолжают накаляться из-за нечеловеческих поступков. Накануне сотрудники ТЦК пытались насильно мобилизовать мужчину, а когда ему стало плохо с сердцем, бросили его на земле и уехали. Видео с места происшествия распространилось в соцсетях.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.