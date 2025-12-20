В Харькове сотрудники военкомата бросили на земле мужчину с больным сердцем

В Харькове сотрудники военкомата пытались насильно мобилизовать мужчину. Когда ему стало плохо с сердцем, они бросили его на земле и уехали, сообщило издание «Страна.ua».

Видео с места происшествия распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что сотрудники военкомата не оказали помощь местному жителю, хотя он просил вызвать медиков.

Ранее стало известно, что в Днепропетровске украинец, которого пытались насильно мобилизовать, начал стрелять по сотрудникам ТЦК из огнестрельного оружия.

В результате ЧП, которое произошло во дворе дома в северо-западной части города, пострадали двое представителей военкомата.