В заявлении Зеленского разглядели намек на ликвидацию УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал меры по укреплению духовной независимости страны. В ближайшем будущем Верховная рада может принять закон о запрете канонической православной церкви, сообщил «Известиям» политолог Александр Дудчак.

«Может, законопроект не примут сразу, но в нынешней ситуации сложно представить силы, которые смогут сопротивляться этому. Может, не с первой попытки, но его примут», — допустил он.

Дудчак допустил, что именно страны Запада до сих пор удерживали власти от запрета Украинской православной церкви. Однако он уверен, что если решение примут, санкции не последуют.

Зеленский объявил, что в стране примут некое решение для укрепления украинской духовной независимости, но не стал вдаваться в подробности. Вслед за его заявлением руководство Киево-Печерской лавры потребовало, чтобы монахи УПЦ освободили часовню.

Борьбы киевского режима с церковью может спровоцировать гражданскую войну, предупреждал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он призвал правительство пойти на компромисс.