Вопрос о запрете УПЦ вновь подняли на Украине

РИА «Новости»: Порошенко поднял вопрос о запрете УПЦ на Украине

На Украине необходимо полностью запретить Украинскую православную церковь. Об этом в социальной сети Facebook* заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

«На этой неделе мы вступим в борьбу с нечистой силой», — анонсировал он.

РИА «Новости» уточнило, что под «нечистой силой» Порошенко подразумевал именно УПЦ, которую он считает связанной с Россией. После этого политик повторил свой тезис в ходе выступления в Верховной раде.

«Почему на протяжении шести месяцев у нас не ставят закон о церкви на голосование? Считаю, что на этой неделе он должен быть проголосован», — добавил Порошенко.

Осенью 2023 года Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.

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