В ВСУ призвали Украину готовиться к «следующей фазе войны» с Россией

Офицер ВСУ Тимочко: нужно готовиться к следующей фазе конфликта после перемирия

Украина должна воспользоваться паузой в боевых действиях с Россией, чтобы подготовиться к «следующей фазе войны», которая неминуема. Об этом украинскому агентству УНИАН заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Украина после объявления перемирия должна воспользоваться паузой в несколько лет, чтобы подготовиться к следующей фазе войны», — сказал он.

По словам Тимочко, ВСУ необходимо расширить программы развития БПЛА, а также ракетных систем.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в рамках возможного мирного соглашения с Россией страна поможет Украине вернуть как можно больше территорий.

По словам американского лидера, он рассчитывает заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но тому придется «пойти на уступки».