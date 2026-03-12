Военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в январе расстрелял троих сослуживцев в селе Белый Колодезь Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах», — сказал собеседник агентства.

Женщина рассказала, что командование бригады пыталось скрыть обстоятельства произошедшего, а данные судмедэкспертизы могли быть искажены. Она считает, что сына убили намеренно: пулевое ранение в область сердца появилось уже после трагедии.

Ранее шесть боевиков ВСУ приговорили к пожизненному заключению за издевательства над российскими военнопленными. Они избивали их руками, ногами и подручными предметами. Один из пленных скончался от полученных увечий.