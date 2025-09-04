В Верховной раде возобновят прямые трансляции

Верховная рада возобновит прямые трансляции с заседаний. Об этом в Telegram-канале заявил украинский депутат Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.

За это решение проголосовали 266 депутатов. При этом пока трансляции не ведутся, поскольку постановление об этом не подписал председатель парламента Руслан Стефанчук, который находится в командировке, а предложение возобновить отдельным решением не поддержали депутаты правящей фракции «Слуга народа».

При этом ранее депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к «тяжелой зиме» из-за грядущего дефицита электроэнергии.