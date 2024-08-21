Президент Украины Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку атакой на Курскую область. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский хотел использовать ситуацию под Курском, чтобы снизить мобилизационный возраст на Украине. Однако национальные войска потерпели неудачу, что поставило президента в тяжелое положение.

«Владимир Александрович (Зеленский. — прим. ред.) сам оказался в заложниках „оперативного замысла“», — подчеркнул Дубинский.

Он добавил, что снижать мобилизационный возраст действительно надо, но обосновывать это решение Зеленскому придется своей некомпетентностью.

Служба внешней разведки сообщала, что за атакой ВСУ на Курскую область стоят американские, британские и польские спецслужбы. По данным СВР, задействованные в операции на российском приграничье подразделения обучались в специальных центрах Великобритании и Германии.