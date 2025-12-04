Президент Украины Владимир Зеленский должен был согласиться на мирное соглашение еще в феврале 2025 года после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом заявил сам американский лидер, сообщило РИА «Новости».

«Я сказал Зеленскому, что у вас нет козырей. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал Трамп.

Однако украинские власти проигнорировали его совет, и теперь спустя почти год ситуация для Киева значительно ухудшилась. Глава Белого дома считает, что Зеленский решил этого не делать не от большого ума.

Похожую позицию ранее озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский стремительно теряет позиции как внутри страны, так и на фронте. К тому же, на Украине набирает обороты коррупционный конфликт.