В украинский Google Play добавили игру «Побег из ТЦК»

Игра «Побег из ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) появилась в украинских App Store и Google Play. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

«В App Store и Google Play появилась игра „Втеча з ТЦК“ — симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица», — заявили журналисты.

Игроку предлагают рыть подземные ходы, избегать охранников, развивать свои умения и снаряжение, обмениваться ресурсами с другими узниками и делать выбор, от которого зависит успех побега. В проекте есть системы развития, задания на скрытность и элементы стратегии.

Создатели игры сделали ставку на реалистичную тюремную атмосферу и сюжет, где нужно раскрывать «секреты режима», постепенно прокладывая дорогу к свободе.

Однако не обошлось и без багов. В комментариях игроки уже успели пожаловаться на плохую производительность и бесконечные ошибки.

В последнее время в Сети появилось все больше сообщений о беспределе в украинских военкоматах. Мужчин забирают прямо на улице. Еще в 2023 году в стране разразился скандал из-за призыва в армию инвалидов третьей группы.