«Скамьи позора» для детей дезертиров появились в украинских школах

В ряде украинских школ начали применять так называемые «скамьи позора» — специальные парты, за которые усаживают детей тех военнослужащих, кто самовольно оставил часть. Об этом сообщил MK.RU .

«Я буду здесь, пока мой отец не вернется после самовольного ухода из своей воинской части», — такие надписи размещают на партах.

Такой метод, как утверждает издание, используется как средство давления на семьи военнослужащих.

Также приводятся слова депутата Рады Романа Костенко, по оценке которого число военных, самовольно покидающих подразделения, может приблизиться к численности действующих бойцов ВСУ. Он утверждает, что около восьми из десяти мобилизованных уходят из учебных частей, а миллионы граждан пытаются уклониться от призыва.

РИА «Новости» в российских силовых структурах ранее сообщили, что в октябре из Вооруженных сил Украины сбежали 21 602 человека. Этот показатель стал новым рекордом по дезертирству в ВСУ.