В Турции рассказали, как может завершиться конфликт на Украине

Снятие с РФ западных санкций может стать одним из пунктов соглашения в рамках мирных переговоров между Россией и Украиной, о чем уже шла речь в ходе стамбульского процесса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил турецкий политический аналитик Энгин Озер.

По его словам, один из сценариев предполагает завершение конфликта, как в Корейской войне, когда стороны договорятся о бессрочном прекращении огня и сохранят контроль над занимаемыми территориями. Международного признания новых границ не будет, снятия санкций с России — тоже, добавил Озер.

«В этом случае завершение конфликта может произойти не через мирное соглашение, а через соглашение о прекращении огня», — сказал он.

Вторая теория подразумевает мирное соглашение, которое признает территориальную целостность сторон, устанавливает границы и безопасность через двусторонние соглашения, а также обеспечивает международное признание.

Во втором случае одним из пунктов соглашения может стать снятие санкций, заявил аналитик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема мирных переговоров сейчас потеряла актуальность.