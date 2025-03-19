На Украине призывнику предложили заняться оральным сексом в обмен на свободу

В Черниговской области работник местного военкомата предложил призывнику избежать службы в армии, потребовав взамен интимных услуг. В частности, он настаивал на оральном сексе, сообщил Telegram-канал «Сигнал».

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что молодой человек обратился в прокуратуру.

«Прошу принять и безотлагательно зарегистрировать это заявление о совершении преступления, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», — указано в заявлении.

Документ был получен в 2024 году.

Ранее жители Харькова и области начали собираться в группы, чтобы отомстить сотрудникам ТЦК за облавы. Люди поджигают личные автомобили работников местных военкоматов и нападают на них.