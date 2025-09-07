В Сумах убили пророссийски настроенного украинского журналиста Александра Тахтая

Украинского журналиста, критиковавшего ВСУ и проводившего расследования, Александра Тахтая убили в Сумах. Об этом написало РИА «Новости» .

«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение», — сказал источник агентства в силовых структурах.

Тахтай занимался расследованием дела о руководстве Сумской областью. Особое внимание журналист привлек после публикации материала о людях, нажившихся на возведении оборонительных укреплений в регионе.

По словам силовиков, Тахтай отличался пророссийской позицией, часто критиковал украинское командование и военнослужащих, а также публиковал статьи о беспределе военных ВСУ.

