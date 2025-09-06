Экс-депутата Рады Христенко передали Украине из ОАЭ

Экс-депутата Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Федора Христенко передали Украине из ОАЭ по специальной договоренности. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на осведомленные источники.

Передачу Христенко координировал секретарь СНБО Рустем Умеров. По данным издания, его передали на Украину по договоренности на политическом уровне, а не через процедуру экстрадиции.

Как сообщили журналисты, в ОАЭ летал глава департамента контрразведки СБУ Александр Поклад. После этого Христенко якобы добровольно принял решение вернуться на Украину.

Украинские правоохранители считают, что депутат в ближайшее время даст показания против ранее задержанного сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова.

Ранее в СМИ появились сведения, что главная опасность для Зеленского заключается в том, что в коррупционном скандале фигурируют его ближайшие соратники, — в частности, экс-министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Именно по этой причине Киеву так важно заставить молчать НАБУ.