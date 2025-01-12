Президент Украины не говорил на русском языке, поэтому ему пришлось быстро его выучить. Об этом заявил журналисту Такеру Карлсону заявил американский режиссер Оливер Стоун.

«Украинцы меняют все русское. Вы знали, что Зеленский даже не говорил на украинском? Ему пришлось быстро выучить этот язык», — подчеркнул он.

Также Стоун рассказал, что украинские власти ненавидят все русское. По его словам, по этой причине в стране запрещают русский язык.

«Они превратили это в целую кампанию, как Гитлер и его геноцид. Все против России», — объяснил режиссер.

Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что поведение Зеленского демонстрирует безвыходное положение Украины. Он обратил внимание на многочисленные поездки главы государства в Европу и попытки «достучаться» до США с призывами о помощи ВСУ. Украинский лидер не имеет плана, чтобы победить в конфликте, добавил находящийся в СИЗО парламентарий.