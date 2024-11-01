В США усомнились в возможности выделить Украине новый крупный пакет военной помощи

США вряд ли выделят Украине крупный пакет военной помощи вне зависимости от результатов выборов президента. Об этом заявил бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, его слова передал ТАСС .

«Я считаю, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 миллиардов долларов крайне мала вне зависимости от того, кто будет избран президентом», — заявил Гейтс.

Конгресс США поддержит оказание помощи Украине в том, что касается продажи вооружений и восстановлении страны. На счет членства Украины в НАТО Гейтс сказал, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. В предвыборной гонке участвуют действующий вице-президент Камала Харрис и предыдущий лидер страны — Дональд Трамп.