В США усомнились в возможности выделить Украине новый крупный пакет военной помощи

США вряд ли выделят Украине крупный пакет военной помощи вне зависимости от результатов выборов президента. Об этом заявил бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, его слова передал ТАСС.
«Я считаю, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 миллиардов долларов крайне мала вне зависимости от того, кто будет избран президентом», — заявил Гейтс.
Конгресс США поддержит оказание помощи Украине в том, что касается продажи вооружений и восстановлении страны. На счет членства Украины в НАТО Гейтс сказал, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. В предвыборной гонке участвуют действующий вице-президент Камала Харрис и предыдущий лидер страны — Дональд Трамп.
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