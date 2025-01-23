В США раскрыли серьезную уязвимость Зеленского

После вступления в должность президента США Дональда Трампа, положение главы Украины Владимира Зеленского стало более шатким в связи с необходимостью проведения выборов в стране. Об этом в статье для журнала Newsweek заявил бывший советник Трампа Стив Кортес.

«Любая остановка боевых действий, даже временное прекращение огня или же длительный договор о перемирии, сразу же приведет к запоздалым выборам на Украине», — написал автор статьи.

При этом Кортес отметил, что по последним опросам рейтинги Зеленского среди населения Украины сильно упали из-за усталости от военных действий и разгула коррупции.

В связи с этим, по мнению экс-советника, Зеленский резко сменил свою позицию относительно способа урегулирования украинского конфликта из-за возможности скорого прекращения боевых действий. Если раньше украинский лидер высказывал радикальные требования в адрес своих союзников, то теперь он признал необходимости урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Ранее британский аналитик рассказал, что Трамп буквально затравливает Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров. Таким образом он хочет показать, что если Украина откажется от переговоров, то, в соответствии с недавно подписанными указами, США прекратят поставлять помощь.