В Европе раскрыли истинное отношение Трампа к Зеленскому после слов о сделке с Россией

Меркурис: Трамп запугивает Зеленского, сообщая о согласии Украины на сделку с РФ

Президент США Дональд Трамп говорит, что лидер Украины Владимир Зеленский готов заключить сделку с Россией, для того, чтобы припугнуть его. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Дональд Трамп фактически затравливает Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров», — отметил он.

По мнению аналитика, таким образом американский глава хочет сказать, что если Украина откажется от переговоров, то в соответствии с подписанными накануне указами США прекратят помощь, и Зеленский, оставшись без поддержки Запада, в которой он остро нуждается, понесет тяжелые потери.

«Этим можно объяснить, почему Дональд Трамп заявляет о готовности Зеленского к переговорам», — отметил Меркурис.

Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о приостановки помощи другим странам на 90 дней. Украинские власти уже выразили серьезную обеспокоенность этим решением.