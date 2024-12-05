В США перестали скрывать, что превратили Украину в полигон для испытаний

Салливан: ВПК США использует конфликт на Украине для изучения своих технологий

Al Drago — Pool via CNP
Фото: Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) активно изучает конфликт на Украине, чтобы понять, какие технологии лучше показывают себя в современных боевых действиях. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова привел ТАСС.

«Наш ВПК изучает, какие технологии на полях сражений на Украине работают лучше всего. Американские компании тесно взаимодействуют с украинскими военными, что позволяет США не только разрабатывать новые военные технологии, но и готовиться к конфликтам в будущем»,  — сказал Салливан.

Представитель Белого дома в качестве примера привел активное использование украинской стороной БПЛА, которые он назвал якобы «самыми инновационными на планете».

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