В США перестали скрывать, что превратили Украину в полигон для испытаний

Салливан: ВПК США использует конфликт на Украине для изучения своих технологий

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) активно изучает конфликт на Украине, чтобы понять, какие технологии лучше показывают себя в современных боевых действиях. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова привел ТАСС .

«Наш ВПК изучает, какие технологии на полях сражений на Украине работают лучше всего. Американские компании тесно взаимодействуют с украинскими военными, что позволяет США не только разрабатывать новые военные технологии, но и готовиться к конфликтам в будущем», — сказал Салливан.

Представитель Белого дома в качестве примера привел активное использование украинской стороной БПЛА, которые он назвал якобы «самыми инновационными на планете».