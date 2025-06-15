В США отвернулись от украинских инициатив по миру

Дубинский: в США отмахнулись от украинских инициатив по миру

Американские власти фактически обсуждают только российские варианты окончания конфликта на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с 2023 года находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Парламентарий обратил внимание на то, что идея Кита Келлога, некогда предложенная как альтернативный путь, не вызвала интереса у Белого дома. Хотя, по сути, совпадала с позицией украинских властей.

Дубинский считает, что провал этой инициативы ясно показывает: в реальности американская администрация ориентируется лишь на предложения из Москвы, а публичные заявления делаются только ради видимости политического баланса.

По его словам, на самом деле в США уже определились с приоритетом. Любые другие идеи не принимаются всерьез и нужны исключительно для создания информационного фона.

Он напомнил, что похожую мысль озвучивал и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер — для американских властей принципиальна не цена завершения конфликта, а сам факт прекращения боевых действий.

Ранее Пентагон опубликовал картинку с российскими триколорами ко дню флага США.