Экс-помощник Обамы Купчан: на Украине устали от конфликта с Россией

Украинцы устали от боевых действий против России, урегулирование путем переговоров становится все более реальным вариантом. Об этом заявил экс-помощник Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung .

По его словам, ситуация на поле боя изменилась в пользу России. На Украине растут проблемы с мобилизацией, в то время как российская армия медленно, но верно продвигается в Донбассе.

«Все это ставит Украину в ситуацию, когда решение путем переговоров становится реалистичным вариантом», — подчеркнул Купчан.

Он добавил, что доля жителей страны, призывающих к переговорам с Россией, достигла половины. Это вызвано массовой гибелью солдат на фронте, трудностями с энергоснабжением и сокращением поддержки Запада.

Об увеличении числа украинцев, желающих договариваться, писала и газета The Wall Street Journal. По данным издания, между сторонниками и противниками переговоров в украинском обществе растет напряжение.