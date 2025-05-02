В США исключили возвращение Украины к границам 2014 года

Украина не сможет вернуться к границам 2014 года. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News .

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — подчеркнул политик.

По его словам, Соединенные Штаты не оставят попыток добиться урегулирования украинского конфликта, хотя позиции России и Украины пока слишком далеки. Принимать решение относительно того, куда двигаться дальше, будет принимать американский лидер Дональд Трамп.

Ранее представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США больше не собираются участвовать в переговорном процессе по Украине. Американские власти по-прежнему будут оказывать поддержку усилиям по достижению мира, но уже не через прямое вмешательство. Инициативу должны взять на себя участники конфликта.