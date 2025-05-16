Генерал СБУ Александр Поклад, вошедший в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, — самый настоящий убийца и террорист. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук

«Член украинской переговорной группы Александр Поклад — террорист и убийца, который уже ранее предлагал 250 000 долларов за мою голову и до сих пор ищет возможность меня убить», — написал Дмитрук.

Ранее имя Поклада связывали с убийством финансиста Дениса Киреева. Он представлял украинскую сторону на первом раунде переговоров по Украине в 2022 году.

В марте 2022 года депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины якобы убила Киреева во время задержания. Украинский блогер Анатолий Шарий уточнил, что Киреев погиб в центре Киева.

Министерство обороны Украины подтвердило смерть члена украинской делегации, уточнив, что Киреев был сотрудником главного управления разведки министерства и погиб при выполнении специального задания.

Переговоры между Россией и Украиной запланированы в Стамбуле на 16 мая. Накануне встреча не состоялась, хотя российская сторона была готова к переговорам с самого утра.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет российскую делегацию, чтобы скрыть отсутствие решений.