Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет российскую делегацию в попытке скрыть отсутствие решений. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Заявление Зеленского про „бутафорскую делегацию“ — это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, — у него нет», — отметил парламентарий.

Зеленский вообще не в состоянии принимать самостоятельные решения, при этом он делает вид, будто знает, что делает. Дубинский заявил, что главе киевского режима диктуют «союзники» и США.

Ранее Зеленский назвал бутафорской делегацию России, прибывшую в Стамбул для переговоров по конфликту. Глава киевского режима подчеркнул высокий уровень украинской делегации.